Roma, tenta di rubare monete dalla fontana del Tirreno: arrestato 46enne

(Adnkronos) – Un uomo è stato arrestato per aver prelevato le monete lanciate dai turisti nella Fontana del Tirreno, in piazza Venezia a Roma.

Si tratta di un romeno di 46 anni, fermato da una pattuglia della Polizia Locale nella tarda mattina di oggi, dopo essere stato avvistato all’interno della vasca mentre cercava e portava via le monete. Quando la pattuglia si è avvicinata per farlo uscire e identificare, il 46enne ha tentato di divincolarsi colpendo uno degli agenti per darsi alla fuga, ma è stato subito bloccato e arrestato per furto, resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale, oltreché per vilipendio al sacrario militare dell’Altare della Patria.

L’uomo si trova al momento negli uffici di via della Greca, in attesa del processo per direttissima che si terrà domani mattina.