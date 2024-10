Frosinone, aggredisce a colpi di forbice moglie, suocera e figlia: arrestato 51enne

(Adnkronos) – Un operaio di 51 anni è stato arrestato oggi, 27 ottobre, dai carabinieri di Ceccano dopo che ha aggredito a colpi di forbice la moglie, la suocera e la figlia quattordicenne. E’ successo in una abitazione di Arnara, in provincia di Frosinone.

Non è chiaro il motivo che questa mattina ha scatenato la lite in famiglia al culmine della quale l’uomo ha impugnato le forbici e ha colpito alla spalla prima la moglie (42 anni), poi la suocera (64 anni) ad un fianco, infine la figlia adolescente. Secondo gli investigatori si tratta, comunque, di motivazioni banali.

Le vittime, che fortunatamente non hanno riportato lesioni gravi, sono state accompagnate all’ospedale e medicate. L’uomo arrestato è finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio e lesioni personali.