Eicma, per l’edizione 2024 10mila posti auto gratuiti in più e tariffe agevolate per i treni

(Adnkronos) – Raddoppio dei parcheggi auto, una tariffa agevolata per raggiungere dalla Lombardia il quartiere espositivo in treno e l’introduzione di un titolo aggiuntivo d’ingresso valido solo il pomeriggio. Ma anche 10mila posti auto gratuiti distribuiti in dieci parcheggi di interscambio Atm in corrispondenza delle principali linee di trasporto pubblico (Abbiategrasso M2, Cascina Gobba M2, Famagosta M2, Forlanini M4, Lampugnano M1, Maciachini M3, Molino Dorino M1, Rogoredo-Santa Giulia M3, San Donato M3 e San Leonardo M1) per le giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre, grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e Atm. Un piano definito “senza precedenti nella storia recente dell’esposizione” dal presidente di Eicma Pietro Meda.

Sul fronte del trasporto ferroviario, dal 7 al 10 novembre, Trenord ha attivato un biglietto speciale, chiamato “Trenord 4 Eicma” al prezzo di 13 euro, che comprende un viaggio di andata e ritorno da tutte le stazioni della Lombardia con destinazione Rho Fiera Milano, valido nel giorno di convalida, per un adulto e bambini/ragazzi con età inferiore ai 14 anni aventi grado di parentela. Un’iniziativa promossa grazie all’impegno e alla collaborazione con la società di trasporti lombarda per incentivare l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto rapido, economico e sostenibile per accedere al Polo Fieristico di Rho Pero durante il periodo espositivo. Il cliente può già prenotare il parcheggio in fase di acquisto del biglietto per Eicma direttamente sul sito www.eicma.it, opportunità comunque riservata anche a chi ha acquistato il titolo d’ingresso in precedenza. Questa offerta di posti auto gratuiti, attivabile solo dopo aver acquistato un biglietto d’ingresso a EICMA, si aggiunge a quella a pagamento all’interno del quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho, raddoppiandone di fatto la disponibilità complessiva. Ogni titolare del biglietto può riservare un solo posto auto gratuito e i parcheggi sono soggetti a disponibilità limitata.

“Vogliamo pagare il prezzo del successo – afferma l’ad di Eicma Paolo Magri -, e lo vogliamo fare in modo responsabile. Accanto a queste iniziative abbiamo poi lavorato per adeguare le corsie espositive ai grandi flussi di visitatori e poi, naturalmente, abbiamo previsto un parcheggio gratuito per tutti coloro che raggiungeranno il quartiere espositivo in moto”. Tra le altre novità dell’edizione 2024, si aggiunge anche il biglietto pomeridiano. Introdotto dall’organizzazione anche per agevolare i visitatori locali e per alleggerire la pressione mattutina ai tornelli, è disponibile in un numero contingentato al prezzo di 14 euro per l’intero (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) e di 7 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) per il ridotto (4-13 anni). Il biglietto pomeridiano sarà valido dalle 13.30 fino alla chiusura della manifestazione e si aggiunge naturalmente a quello intero valido per l’intera giornata espositiva.