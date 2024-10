Elezioni Liguria, al via lo spoglio: primo exit poll, Bucci 47-51% e Orlando 45,5-49,5%

(Adnkronos) –

Primi exit poll per le elezioni regionali in Liguria dopo la chiusura delle urne e testa a testa tra Marco Bucci e Andrea Orlando, candidati alla presidenza della regione. Secondo il sito del Viminale Eligendo, 1.100 su 1.785 sezioni, l’affluenza – al 46,37% – risulta in calo: nel 2020 alla scorsa tornata elettorale alle urne erano andati il 53,47% degli elettori.

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai è avanti il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Marco Bucci con il 47-51% sul candidato di centrosinistra Andrea Orlando con il 45,5-49,5%, con una copertura del campione del 92%. A seguire Nicola Morra (Uniti per la Costituzione) tra lo 0,0 e lo 2%.

Secondo gli instant poll a cura di Swg per lo ‘Speciale Tg La7 elezioni Liguria’ Marco Bucci è tra il 46 e il 50% mentre il candidato di centrosinistra Andrea Orlando è tra il 45 e il 49%. Altri candidati sono tra il 4-6%. Copertura dell’85%.