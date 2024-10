Egregio Direttore,

i quotidiani episodi di violenza che avvengono a Cremona, non sono altro che la riprova che in città è presente un oggettivo problema legato alla sicurezza, smontando di fatto quella tesi sostenuta dalla Giunta e dalla maggioranza, secondo la quale vi sia solo una questione di percezione di insicurezza. Dunque, reputo opportuno che la Giunta si attivi ulteriormente per porre un freno all’ondata di episodi di violenza che stanno toccando tutta la città e non solo le zone più centrali.

Inoltre, auspico che anche il sindaco Virgilio si occupi di sicurezza urbana abbandonando la retorica sulla necessità di puntare maggiormente su interventi legati all’educazione e alla prevenzione e abbracci quella di Fratelli d’Italia che punta su maggiori interventi coercitivi ed eventualmente solo in un secondo momento l’utilizzo di strategie mirate all’educazione e alla prevenzione. Affermato ciò, Fratelli d’Italia, indiscussa forza politica trainante e imprescindibile del centrodestra, nonché seria e responsabile forza di governo di Regione Lombardia e del Governo nazionale, è a disposizione affinché il problema legato all’insicurezza in città possa essere affrontato anche con l’ausilio e il contributo degli enti governativi superiori al Comune.

Vorrei ricordare come lo scorso 25 marzo, su nostra richiesta, è venuto a Cremona l’On. Riccardo De Corato, membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, e dopo un approfondito incontri coi cittadini, specie dei quartieri maggiormente problematici, già allora aveva constatato come a Cremona vi fosse un crescente rischio di escalation di violenza, come di fatto sta avvenendo, consigliando pertanto interventi mirati. Inoltre, la responsabilità e la serietà che caratterizzano il nostro gruppo consiliare, fanno sì che ci sia da parte nostra la più totale disponibilità a trovare delle soluzioni condivise serie, efficaci e concrete necessarie a mettere un freno all’ondata di violenza che in questi mesi caratterizzano Cremona.

Sono convinto che sia necessario trovare un comune intento, evitando sterili e improduttivi toni polemici, affinché si possa individuare una soluzione definitiva a questo problema oramai sentito da tutta la cittadinanza. Sottolineo, infine, come questa intenzione già l’abbiamo manifestata in tempi non sospetti, presentando una mozione, approvata dal Consiglio comunale all’unanimità, con la quale si chiedeva al Sindaco di convocare il Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica per individuare insieme al Prefetto e alle Forze dell’Ordine le aree più critiche della città affinché si potessero poi prendere le soluzioni più adeguate per un rapido ritorno all’ordine e alla legalità”.

© Riproduzione riservata