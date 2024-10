Penny Italia riceve il premio Airc, cerimonia al Quirinale

(Adnkronos) –

Fondazione Airc ha attribuito a Penny Italia il Premio ‘Credere nella Ricerca’, in occasione della cerimonia di celebrazione dei ‘Giorni della Ricerca’, svoltasi questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, e di una rappresentanza di personalità del mondo scientifico e della cultura. Il premio, consegnato al Ceo Nicola Pierdomenico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato riconosciuto all’azienda per il suo impegno nel supportare la missione di Fondazione Airc, attraverso azioni concrete e corretta comunicazione che rendono accessibile al grande pubblico il fondamentale tema dell’alimentazione nella prevenzione oncologica. Un anno fa – riporta una nota – dopo un accurato lavoro di ricerca, sviluppo e stretta collaborazione, Penny, primo retail in Italia, annunciava il lancio di 12 referenze a marchio, create in collaborazione con gli esperti in nutrizione di Airc.

Monica Dimaggio, Head of Sustainability Penny, anche lei presente alla cerimonia, spiega che “le referenze selezionate e sviluppate in collaborazione con la Fondazione sono ispirate a principi di una sana alimentazione quali la riduzione di sale e zucchero, l’aumento dell’apporto di fibre, la semplicità delle ricette, per contribuire a costruire un’alimentazione varia ed equilibrata”. La sinergia tra Fondazione Airc e Penny – si legge – è destinata a crescere con iniziative di raccolta fondi e nel segno dell’approccio innovativo e coraggioso del brand che, come accaduto la scorsa settimana con il lancio del marchio age positive ‘foreveryou’, si conferma pioniere di percorsi virtuosi che sempre più avvicinano marchio privato a temi di responsabilità sociale.

“Sono molto onorato di ricevere per l’azienda questo riconoscimento – dichiara Nicola Pierdomenico, Ceo Penny Italia – proprio per il percorso di valore che Penny sta portando avanti con forte senso di responsabilità rispetto alla sostenibilità del suo business; abbiamo il dovere, come retail, di promuovere la cultura della salute che passa attraverso la buona alimentazione; siamo convinti dell’opportunità di sostenere partner d’eccellenza, come Fondazione Airc, che, attraverso un approccio scientifico, danno valore ai nostri progetti di sostenibilità”.