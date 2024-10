Quindicenne ucciso a Napoli, attesa per l’autopsia: le indagini

(Adnkronos) – Ci sono due indagati, minorenni, per l’omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso in una sparatoria la scorsa settimana in corso Umberto I a Napoli. I due, a oggi unici indagati a piede libero nell’ambito delle indagini sulla morte del ragazzo, avrebbero preso parte a un conflitto a fuoco.

Intanto domani la Procura di Napoli conferirà l’incarico per l’autopsia.

L’ipotesi è che Emanuele sia morto in uno scontro armato tra bande rivali dei rioni Sanità (dove viveva) e Mercato (dove risiedono i due indagati). Le indagini, coordinate dalla Procura ordinaria e da quella per i Minorenni di Napoli, sono condotte dagli agenti della Squadra mobile partenopea.