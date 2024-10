Brambilla (Itinerari previdenziali): “40% popolazione si carica oltre 90% tasse”

(Adnkronos) – “Emerge che il 40% della popolazione italiana si carica oltre il 90% delle tasse e il restante paga circa l’8% dell’Irpef. E’ un Paese un po’ sbilanciato dove finanziare forme di welfare è sempre più complicato”. Lo ha detto ad Adnkronos/Labitalia, Alberto Brambilla, presidente del Centro studi itinerari previdenziali, commentando a margine della presentazione alla Camera dei Deputati, i dati dell”XI Osservatorio Itinerari previdenziali sulla spesa pubblica e sulle entrate, realizzato con Cida.

“Nel 2008 spendevamo in trasferimenti dalla Manovra all’Inps per assistenza 73 miliardi di euro, nel 2023 164 miliardi, quindi il doppio. Ma al raddoppiare del costo dell’assistenza non è corrisposto un effetto positivo sulla povertà. Anzi i poveri assoluti sono raddoppiati: erano 2 milioni e 100 mila nel 2008 e sono diventati 5,8 milioni nel 2023” commenta Brambilla.