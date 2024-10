E’ il settimanale “Chi” a pubblicare sul suo account Instagram la prima foto insieme di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera con cui l’mprenditrice digitale di Cremona avrebbe un legame speciale.

“Figlio di Marco Tronchetti Provera, 41 anni, Giovanni si è separato da un anno dalla moglie Nicole, dalla quale ha avuto tre figli. Quello che vediamo è un incontro intimo, un tète a tète a Villa d’Este, avvenuto ieri, 28 ottobre, che assume valore proprio alla luce delle rivelazioni dei giorni scorsi” si legge sul settimanale diretto da Massimo Borgnis. Sarebbero arrivati in auto insieme per andare via poi in auto insieme in direzione Milano. E si sarebbero scattati anche un selfie.

