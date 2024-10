Elezioni regionali Liguria, Bucci vince al fotofinish. Meloni: “Unità premia”

(Adnkronos) –

Quella di Marco Bucci nelle elezioni regionali in Liguria è stata una “vittoria meritata”, è il coro unanime del centrodestra. ”Una vittoria contro tutti e tutti, tra arresti e una campagna giudiziaria politica e mediatica devastante, ma il lavoro paga sempre”, esulta Matteo Salvini in diretta tv. ”Una vittoria importante, nonostante gli attacchi di certa magistratura”, gli fa eco Antonio Tajani. Una vittoria anche dell’intera coalizione, sottolinea Giorgia Meloni che sui social scrive: ”Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti”.

Un successo elettorale conquistato sul fil di lana contro Andrea Orlando, grazie al flop dei Cinque stelle ma soprattutto all’apporto determinante del Ponente guidato dall’ex coordinatore della cosiddetta traversata del deserto di Forza Italia, l’attuale sindaco di Imperia, Claudio Scajola, che non si riconosce nel ruolo di ‘booster ligure’: ”Sono semplicemente uno che ci crede e quando si compete, compete per vincere…”. Il ‘dopo Toti’, dunque, inizia nel segno della continuità con l’elezione alla presidenza della Regione del sindaco di Genova.

Il numero uno della Lega è l’unico leader del centrodestra che cita Giovanni Toti, travolto dall’inchiesta giudiziaria per corruzione e finanziamento illecito e costretto a dimettersi. ”Questo risultato è anche figlio del buon governo del centrodestra e di Giovanni”, rimarca il vicepremier. L’ex governatore Toti, ora ai servizi sociali, preferisce non parlare. Ma a quanto apprende l’Adnkronos a chi ha avuto modo di sentirlo in queste ore avrebbe confidato di essere contento della vittoria di Bucci. Evidentemente i liguri hanno interpretato bene quanto accaduto, avrebbe detto ai suoi.

Meloni ha chiamato ieri Bucci per ‘caricarlo’ e ribadirgli pieno sostegno, forse lo risentirà a breve per congratularsi. La premier, raccontano, è molto soddisfatta del risultato, ottenuto nonostante le inchieste giudiziarie che hanno coinvolto la Regione, ma preferisce non parlare se non con un messaggio via social.

A nome di via della Scrofa si fa sentire Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, il primo a presentarsi in tv per commentare: ”Provare a mettere insieme tutto quando è incompatibile non porta a niente…Gli italiani apprezzano il centrodestra che porta avanti il programma”. “In Liguria”, sottolinea il fedelissimo meloniano, il “centrosinistra aveva due programmi: uno di coalizione e uno dei 5 stelle. Al comizio finale Conte è andato via mentre parlava Schlein: è chiaro che i cittadini non hanno fiducia”.

Da qui i complimenti a Bucci, “gli auguriamo buon lavoro, perchè c’è tanto da fare”. E ancora: “Se a sinistra vogliono continuare con le battaglie giudiziarie e i gossip, sono scelte loro…”.

Consapevole che il governo ne esce rafforzato, il centrodestra ne approfitta per ironizzare sulla sicumera della sinistra. “Sicuramente -dice Salvini- qualcuno a sinistra si aspettava qualcosa di diverso, ma a dispetto di tutto e di tutti, nonostante il maltempo, le inchieste, arresti, puzza di magia, indagini, centinaia di articoli di giornali, trasmissioni televisive, non ultima quella di ieri sera, peraltro a urne aperte, non su Mediaset, ma sulla Rai, evidentemente i cittadini hanno visto come è cambiata Genova e la Liguria. I liguri hanno apprezzato Bucci e il lavoro del centrodestra, quindi, non è un voto nazionale ma regionale. Non è cambiato nulla per il governo, continuiamo a lavorare e ad andare avanti”, assicura il segretario del Carroccio.

Sulla stessa linea Tajani: “C’era stata la vicenda Toti, la sinistra sembrava pronta a stravincere, già suonavano i tamburi della vittoria di Orlando e invece abbiamo individuato il miglior candidato possibile. Il sindaco presidente Bucci, che ha fatto benissimo a Genova, il sindaco del fare e così farà il presidente del fare”. Il ministro degli Esteri esalta il contributo di Fi:”Abbiamo ottenuto un risultato molto positivo, voglio ringraziare tutti i liguri, tutti i candidati di Forza Italia, abbiamo avuto un importante risultato nel Ponente, è stato davvero un risultato straordinario di Fi ad Imperia, siamo forse il primo partito”. Infine, un accesso a Toti: ”Si è chiusa la stagione Toti, si apre quella di Bucci”.

Per Letizia Moratti che ha seguito per tutta la giornata lo spoglio delle regionali liguri nell’ufficio di Bucci ”è stata una vittoria bellissima, anche dell’intera coalizione, che ancora una volta ha dimostrato di essere unita nei momenti importanti”. Moratti, presidente della Consulta di Fi, si dice ”contenta perchè Forza Italia ha contribuito in maniera determinante alla vittoria di Bucci”, ricordando di “aver convinto Marco Scajola e 32 amministratori locali a dare il loro sostegno”.