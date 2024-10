Incidente tra due auto, un morto sulla Via Emilia

(Adnkronos) – Una persona è morta in un incidente stradale che ha visto coinvolti due veicoli sulla statale ‘Via Emilia’, che è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in località Calerno (km 188), nel comune di Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. L’Anas riferisce che il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.