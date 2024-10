Manchester United, i candidati per la panchina: favorito Amorim, poi De Rossi e Allegri

(Adnkronos) – Daniele De Rossi o Massimiliano Allegri all’Old Trafford? Si è chiusa dopo due anni e mezzo l’avventura di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United, esonerato nei giorni scorsi. Il regno del tecnico olandese, arrivato con grandi aspettative dall’Ajax, ha avuto più ombre che luci, nonostante i due trofei vinti. Tanti, troppi i milioni spesi sul mercato per non essere stabilmente tra le prime quattro in Premier, posizioni che garantiscono l’accesso alla Champions League, o per non lottare per il titolo.

Per ora i Red Devils hanno optato per la soluzione interna, promuovendo Ruud Van Nistelrooy ad allenatore della prima squadra. Difficile però che l’ex attaccante del Real Madrid venga confermato fino al termine della stagione, ed ecco perché in Inghilterra si è scatenato il toto allenatore, che ha coinvolto anche alcuni tecnici italiani.

Ruben Amorim sembra essere al momento il favorito per succedere a Ten Hag sulla panchina del Manchester United. L’attuale allenatore dello Sporting Lisbona ha già avuto i primi contatti con i Red Devils, ma la società portoghese non vorrebbe perderlo a stagione in corso. Amorim, che ha vinto due campionati alla guida dello Sporting, era anche uno dei candidati per la panchina del City, in caso di partenza di Guardiola. Ora però è in pole position per quella dello United e una prima risposta è attesa già nelle prossime ore.

Tra i tanti nomi che stanno rimbalzando dall’Inghilterra ce ne sono anche alcuni che la Serie A conosce bene. Daniele De Rossi, ex allenatore della Roma ancora in corsa per tornare a Trigoria in caso di esonero di Juric, ha deciso di cambiare agente per aprirsi al mercato estero e Fali Ramadani coltiva rapporti privilegiati proprio con i club di Premier League, United compreso. In attesa di una chiamata c’è anche Massimiliano Allegri, già accostato allo United negli anni scorsi e separatosi dalla Juventus la scorsa estate.

Mantengono quota anche le ipotesi Solskjaer, già tecnico dei Red Devils con alterne fortune dal 2019 al 2021, Xavi, ex allenatore del Barcellona, e soprattutto Zidane, il grande sogno dei tifosi dello United, ancora libero dopo l’addio al Real Madrid.