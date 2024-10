Musetti-Struff: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Torna in campo Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro, dopo la deludente eliminazione in semifinale a Vienna, fa il suo esordio al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Per il primo turno del torneo Musetti affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 42 nel ranking Atp.

Non un incontro facile quindi per il toscano, numero 16 del mondo, ma ampiamente alla portata. Nel turno successivo il vincente affronterà uno tra il francese Fils e il croato Cilic.

Il match tra Musetti e Struff è in programma alle ore 11 di oggi, 19 ottobre. Si tratterà del secondo incontro tra i due, con il primo che è stato vinto, nel 2022, da Musetti nei quarti di finale del torneo di Sofia con il punteggio di 7-6 (3), 6-1.

Musetti-Struff sarà trasmesso come tutto il torneo di Parigi-Bercy sui canali di SkySport, ma sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su Now e Tennis Tv.