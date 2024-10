Atalanta-Monza 2-0, gol di Samardzic e Zappacosta

(Adnkronos) – L’Atalanta batte 2-0 il Monza in un match della decima giornata di Serie A, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere l’incontro le reti di Samardzic al 70′ e Zappacosta all’88’. In classifica orobici terzi con 19 punti, 6 in meno del Napoli capolista e due in meno dell’Inter, mentre i brianzoli restano fermi a quota 8 in 17/a posizione con Venezia e Lecce.

Poche emozioni nella prima frazione di gioco, qualche tiro ma nessuna vera palla gol. Ci hanno provato da fuori Retegui, Lookman per i padroni di casa e Vignato per gli ospiti ma senza mai davvero impensierire i due portieri. Più vivace la ripresa, al 14′ gol annullato ai brianzoli. Vignato parte dalla sinistra del campo, sterza verso il centro e poi crossa in mezzo all’area dove c’è Djuric: l’attaccante biancorosso sfiora di testa con la palla entra in rete sul secondo palo beffando Carnesecchi. Tutto inutile però perché l’arbitro segnala un fallo al centro dello stesso Djuric che ha disturbato l’azione del gol.

Con il passare dei minuti aumenta la pressione della squadra di casa che trova il gol al 25′. Discesa di Zaniolo sulla sinistra, poi cross basso dal fondo che Retegui lavora al centro, spalle alla porta. Proprio di Retegui l’assist per Samardzic a rimorchio: controllo e tiro piazzato da posizione centrale. Al 40′ Monza vicinissimo al par.i Punizione dal limite di Kyriakopoulos molto defilata sulla destra: il suo mancino supera la barriera e scheggia il palo! Complice anche una deviazione di Carnesecchi. Al 43′ arriva il gol del raddoppio. Zappacosta sterza verso il centro dalla sinistra e calcia col destro, palla angolatissima che sbatte sul palo e finisce in rete.