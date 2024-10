Atalanta-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Occhi puntati su Bergamo. Oggi, mercoledì 30 ottobre, l’Atalanta sfida il Monza per la decima giornata di Serie A. I bergamaschi sono reduci dal deludente pareggio di Champions contro il Celtic e dalla rotonda vittoria, nello scorso turno di campionato, contro il Verona per 6-1.

Una vittoria permetterebbe a Gasperini di rimanere al quarto posto in classifica sfruttando anche la sconfitta del Milan, battuto in casa dal Napoli. Il Monza di Nesta arriva invece alla trasferta di Bergamo dopo il pari spettacolo contro il Venezia (2-2) e dopo aver rilanciato le sue chance salvezza grazie alla netta vittoria per 3-0 sul Verona.

Il match tra Atalanta e Monza è in programma oggi, mercoledì 30 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta

Atalanta-Monza sarà trasmessa in diretta esclusiva, come tutti i match di Serie A, su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app e la piattaforma web di Dazn, disponibile anche su smart tv.