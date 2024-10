Caldo anomalo non molla, coda di estate fino a novembre: previsioni meteo

(Adnkronos) –

Il caldo anomalo non molla in Italia e la fine di ottobre somiglia quasi alla fine di agosto in un quadro meteo poco autunnale. Il prolungamento dell’estate continua e non sembra destinato ad esaurirsi nemmeno nei prossimi giorni, che saranno caratterizzati da temperature decisamente superiori alla media.

Nei prossimi giorni le massime si assesteranno su valori tipici di fine agosto/inizio settembre con 28 gradi nel palermitano, 26-27 a Catania e Siracusa, 25 ad Agrigento, Messina e Reggio Calabria, 24 a Bolzano, Napoli e Roma.

Ilmeteo.it evidenzia gli indizi climatici degli ultimi 3 anni e ricorda che il 30 ottobre ha fatto registrare recentemente valori ancora più caldi: nel 2023 ecco i 32 gradi di Palermo, 30 di Olbia, 29 di Alghero e Termoli, 28 di Latina e Trapani, 27 di Cagliari, Napoli, Salerno insieme all’anomala calda ‘neroniana’ Roma.

Infine, il terzo indizio riporta al 2022: il 30 ottobre furono registrate massime di 27 gradi a Forlì e Roma, 26 a Bologna, Firenze, Napoli, Padova, Pisa e Verona. Un caldo anomalo anche al Nord. Insomma, ormai, superare i 25 gradi alla fine di ottobre sembra la normalità.

Le massime normali per il periodo di Halloween sono intorno ai 17°C al Nord, 19 gradi al Centro e 22 al Sud. Per calcolare queste medie abbiamo, tra l’altro, elaborato i dati del XXI secolo, se confrontiamo le massime attuali con quelle del secolo scorso troviamo anomalie di caldo ancora più estreme.

In questo mite contesto simil-estivo il tempo regalerà pochissime sorprese; l’anticiclone di matrice subtropicale rimarrà stazionario e pigro sull’Italia per almeno 7-10 giorni, portando prevalenza di sole in montagna e al Centro Sud; in Pianura Padana e nei fondovalle interni sono previste nebbie notturne in intensificazione e con inversioni termiche responsabili di un importante aumento dello smog nei prossimi giorni.

Con le temperature miti di queste giornate (anche di notte non si scende sotto i 10 gradi in pianura nemmeno al Nord) il riscaldamento domestico sarà mantenuto spento o al minimo, inquinando meno una massa atmosferica che nei prossimi giorni sarà stabile, immobile e con pochissimi ricambi d’aria.

Il caldo sembra destinato a proseguire anche a novembre e la Novembrata: uno stallo nell’attesa di un cambiamento (al momento non previsto).

Mercoledì 30. Al Nord: possibili foschie o nebbie in pianura, poco nuvoloso altrove. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ampio soleggiamento.

Giovedì 31. Al Nord: possibili foschie o nebbie in pianura, cielo poco nuvoloso. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ampio soleggiamento.

Venerdì 1. Al Nord: possibili foschie o nebbie in pianura, cielo a tratti nuvoloso. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ampio soleggiamento.

TENDENZA: tempo ancora stabile e caldo anomalo per molti giorni con la persistenza dell’anticiclone nordafricano sull’Italia.