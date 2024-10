Locri, operaio muore cadendo nel vuoto: stava riparando ascensore

(Adnkronos) – Un operaio di 50 anni, originario di Reggio Calabria, è morto in ospedale a Locri, dove era arrivato in condizioni disperate in seguito a un incidente sul lavoro. L’uomo era intento ad effettuare alcune riparazioni all’interno dell’ascensore di un palazzo quando, per cause in via d’accertamento, è precipitato nel vuoto. Sul caso indaga la Procura di Locri, che ha disposto l’autopsia sulla salma.