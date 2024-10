Meteo Halloween e Ponte di Ognissanti, tanto sole e temperature miti: le previsioni

(Adnkronos) –

Tanto sole e temperature miti in Italia da oggi, giorno di Halloween e vigilia di Ognissanti fino a domenica, secondo le previsioni meteo. Ma non sarà così per tutti. Il ciclone iberico che ha colpito la Spagna rimarrà quasi stazionario sulle zone alluvionate, provocando altre piogge; sul nostro Paese risentiremo solo marginalmente di questa figura meteorologica con qualche temporaneo addensamento su Sardegna e Sicilia dove non si escludono isolati brevi rovesci nel corso dei prossimi giorni.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma, infatti, che l’anticiclone nordafricano porterà tanto sole quasi ovunque in Italia: come detto, non sono escluse nuvole passeggere sulle Isole Maggiori mentre nuvole basse si attarderanno in Pianura Padana, ma in generale sembrerà di essere a Settembre.

Le temperature minime non scenderanno sotto i 10°C anche in Pianura Padana, mentre le massime toccheranno i 28°C in Sardegna e Sicilia, 25°C in Campania, Calabria e Puglia, 23-24°C anche a Roma e Firenze.

Poco cambierà durante il giorno di Ognissanti e nel weekend: l’alta pressione regalerà ancora condizioni stabili e soleggiate in particolare su Alpi e Appennini e lungo le coste, mentre i cieli della Pianura Padana e, a tratti, quelli delle Isole Maggiori saranno un po’ meno tersi; le temperature continueranno a superare diffusamente i 25°C, specie al Sud. Il freddo, dunque, non arriverà neanche con i pipistrelli e i mostri di Halloween. Resta da capire se questo caldo anomalo si trasformerà in alcune zone del Paese in ‘condizioni di leggera afa fuori stagione’, nel bel mezzo dei mesi bui e piovosi (normalmente) Ottobre e Novembre.

NEL DETTAGLIO



Giovedì 31. Al Nord: foschie e nebbie notturne in pianura, soleggiato di giorno. Al Centro: bel tempo, qualche nuvola in Sardegna. Al Sud: bel tempo, più nubi in Sicilia.

Venerdì 1. Al Nord: locali foschie e nebbie notturne in pianura, in prevalenza soleggiato di giorno. Al Centro: bel tempo, qualche nuvola in Sardegna. Al Sud: bel tempo.

Sabato 2. Al Nord: possibili foschie o nebbie in pianura, cielo poco nuvoloso. Al Centro: bel tempo, qualche nuvola in Sardegna. Al Sud: bel tempo, qualche nube in Sicilia.

TENDENZA: tempo ancora stabile e mite per molti giorni con la persistenza dell’anticiclone nordafricano sull’Italia. Leggero calo termico con l’inizio della nuova settimana.