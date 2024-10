Roma-Torino 1-0, Dybala salva Juric e risolleva i giallorossi

(Adnkronos) – Basta un gol di Paulo Dybala alla Roma di Ivan Juric per battere il Torino e risollevarsi dopo la batosta contro la Fiorentina. I giallorossi si impongono 1-0

all’Olimpico grazie ad un gol dell’argentino, giocando comunque una buona gara, e guadagnano tre punti importanti salendo a 13 in campionato, mentre i granata di Vanoli restano a 14. Una vittoria, quella della Roma, che rasserena un po’ gli animi sanciti anche dagli abbracci in campo tra Juric e Mancini e anche con Dybala, con il tecnico che batte ilo suo recente passato e cerca con tutte le sue forze di restare alla guida dei giallorossi.

La Roma parte bene e al 5′ Dybala si libera con una magia a ridosso dell’area di rigore e apre per Angelino ma il cross è fuori misura. All’11’ ancora Dybala che calcia una punizione dalla sinistra cercando il secondo palo, dove stacca Celik che colpisce indirizzando verso la porta e trovando la deviazione in calcio d’angolo. Il Torino si difende e la Roma pressa molto alta. Al 20′ errore di Linetty su un retropassaggio per Milinkovic-Savic, arriva Dybala che salta il portiere granata e da posizione defilata calcia in porta, inutile il tentativo di recupero di Masina che arriva al pallone ma di slancio non riesce a toglierlo dallo specchio della porta per l’1-0 giallorosso. La squadra di Juric non arretra e al 24′ Angelino tenta l’esterno sinistro da fuori area ma è pronto Milinkovic-Savic. Al 25′ Dybala supera due avversari e serve sul secondo palo per Baldanzi che arriva leggermente in ritardo. Il Torino prova a reagire e al 35′ costruisce la prima palla veramente pericolosa in area della Roma. Su calcio d’angolo il pallone arriva sulla testa di Adams ma Svilar blocca a terra.

Ad inizio ripresa Roma subito vicina al raddoppio: al 51′ i giallorossi muovo palla con Dybala che fa velo e lascia scorrere la sfera per Pisilli che prende la mira e colpisce il palo alla sinistra del portiere ma il gioco era fermo per un fuorigioco di Angelino. Al 55′ ancora Roma in avanti con Le Fee che ci prova dal limite ma trova la respinta, anche se un po’ goffa, di Milinkovic-Savic. I granata si riaffacciano in avanti al con una conclusione di Njie ma Svilar mette in calcio d’angolo. Juric comincia con i cambi e inserisce prima Pellegrini per Pisilli, poi Shomurodov per Dybala, El Shaarawy per Zalewski e Cristante per Baldanzi. La Roma controlla la gara nel finale senza rischiare più nulla, vincendo 1-0, e potendo pensare alla sfida di domenica alle 18 con l’Hellas Verona per provare a rientrare nelle posizioni che contano.