Serie A, Como-Lazio 1-5: Castellanos guida la cinquina biancoceleste

Vince ancora la Lazio, che batte il Como 5-1 nella decima giornata di Serie A. Al Sinigaglia decide la doppietta di Castellanos e le reti di Pedro, Patric e Tchaouna. Nel mezzo il bel gol di Mazzitelli e due espulsioni, una per parte, prima di Braunoder poi di Nuno Tavares. Con questa vittoria Baroni vola al terzo posto in classifica, agganciando Atalanta e Fiorentina a quota 19 punti. Rimane fermo a 9 inveceil Como di Fabregas.

Parte bene la Lazio, che prende subito il possesso del pallone, mentre il Como aspetta basso e prova a eludere il pressing biancoceleste sfruttando le ripartenze. Al 28′ l’episodio che cambia la partita: Dossena devia il pallone con un braccio dopo il colpo di testa di Vecino e Pairetto, dopo un consulto con Il Var, assegna il calcio di rigore per la Lazio. Sul dischetto si presenta Castellanos, che spiazza Audero e firma l’1-0 biancoceleste. Poco dopo Tavares sfonda sulla sinistra e serve il Taty, che questa volta da posizione defilata non riesce a trovare la porta. Il raddoppio della Lazio arriva al 31′: è ancora Tavares a servire l’ottavo assist della sua stagione per il gol di Pedro, bravo a sorprendere il portiere del Como con un bel rasoterra. La reazione lombarda arriva sul finire di tempo, con Provedel che è decisivo sul colpo di testa di Dossena. Poco dopo è ancora Pedro invece a farsi trovare libero al limite dell’area e ad andare vicino alla sua doppietta. Il primo tempo termina quindi 2-0 per la Lazio.

Nella ripresa il copione non cambia. La Lazio attacca senza sosta a caccia del terzo gol, con le progressioni di Tavares che continuano a fare male al Como. La partita però si riapre a sorpresa al 53′: Mazzitelli controlla con il petto una palla vacante in area e trova una bellissima rovesciata, che batte Provedel e dimezza così lo svantaggio. Al 62′ però, nel miglior momento del Como, arriva un altro episodio chiave: Braunoder commette un fallo ingenuo a centrocampo e, già ammonito, viene espulso dall’arbitro Pairetto. La parità numerica viene comunque ristabilita tre minuti dopo, quando Nuno Tavares, il migliore della Lazio fino a quel momento, stoppa una ripartenza avversario e viene espulso per doppia ammonizione. Al 72′ la Lazio trova il tris: Dia fa la sponda da corner per il colpo di testa vincente di Patric, che batte ancora Audero. Il Como avrebbe la chance per riaprire ancora la partita con Cerri, che si divora un gol clamoroso solo davanti a Provedel, e la Lazio punisce. All’81’ Castellanos batte Audero in uscita e firma la sua doppietta. In pieno recupero invece, al 95′, arriva il quinto gol di Tchaouna in contropiede. Termina quindi 5-1 per la Lazio.