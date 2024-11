Covid Italia, bollettino ultima settimana: 5.799 e 108 morti

(Adnkronos) – Diminuiscono anche questa settimana i nuovi casi di Covid in Italia e scendono anche i decessi. Nella settimana 24-30 ottobre si registrano 5.799 nuovi contagi rispetto ai 8.860 della rilevazione precedente. I morti arrivano a 108, in calo di una unità rispetto ai 116 della settimana precedente. Questi i dati del bollettino aggiornato, pubblicato dal ministero della Salute.

Il maggior numero di nuovi casi si conta in Lombardia (1.705), seguita da Veneto (737), Piemonte (623) e Lazio (598). Nell’ultima settimana sono stati effettuati 79.599 tamponi, in calo rispetto ai 89.792 in precedenti. Scende il tasso di positività, che passa al 7,3% rispetto al 9,6% della settimana 17-23 ottobre.

La variante Xec del Sars-CoV-2 continua a crescere arrivando nel mese di ottobre ad essere presente nel 25% dei sequenziamenti dei casi Covid, rilevano i dati del monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. “Dati preliminari relativi al mese di ottobre – si legge – evidenziano la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1 attenzionate a livello internazionale, con una predominanza di KP.3.1.1. In crescita, inoltre, la proporzione di sequenziamenti attribuibili al lignaggio ricombinante Xec” raggiunge il 25% del totale.