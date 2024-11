Gp Brasile, doppietta McLaren nella Sprint e Ferrari giù dal podio

(Adnkronos) – Doppietta McLaren nella gara sprint del Gp del Brasile. Sul circuito di Interlagos l’inglese Lando Norris vince davanti all’australiano Oscar Piastri. A completare il podio il leader iridato, l’olandese della Red Bull Max Verstappen che si lascia alle spalle le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz.

Sesto posto per l’inglese della Mercedes George Russell, a seguire il francese dell’Alpine Pierre Gasly e il messicano della Red Bull Sergio Perez. Versatppen rischia 5″ di penalità per aver infranto il delta time nel tentativo di sorpasso su Piastri in regime di Virtual Safety Car. Nel caso fosse penalizzato perderebbe la posizione su Leclerc e chiuderebbe al 4° posto. Nella classifica del mondiale guida sempre Verstappen con 368 punti, 45 di vantaggio su Norris e 72 su Leclerc.