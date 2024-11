Alluvione Spagna, 213 morti. Il parcheggio di Valencia sommerso: “E’ un cimitero”

(Adnkronos) – E’ salito a 213 il bilancio delle vittime delle piogge torrenziali cadute nella notte tra martedì e mercoledì nel sud-est della Spagna, secondo l’ultimo rapporto dei servizi di emergenza. Tra questi, 210 sono morti nella regione di Valencia, due in Castiglia-la-Mancia e uno in Andalusia.

Il bilancio delle vittime è destinato ad aggravarsi. I soccorritori stanno arrivando in zone finora sommerse dall’acqua. “E’ un cimitero”, dicono intanto i sommozzatori dell’Unità militare di emergenza (Ume) in azione in un parcheggio del centro commerciale Bonaire ad Aldaya, non lontano da Valencia. Sarebbero state individuate decine di cadaveri nel parking sotterraneo da 5.800 posti auto sommersi dall’acqua e dal fango. Diciannove volontari sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio, ha reso noto la Guardia civil spagnola, mentre stavano pulendo un garage a Chiva, nella regione di Valencia.

Il governo spagnolo ha annunciato l’invio di altri 10.000 soldati e agenti di polizia nel sud-est della Spagna per aiutare le vittime e contribuire alla ricerca dei dispersi, quattro giorni dopo le tragiche inondazioni. In totale, “altri 5.000 soldati” saranno schierati sul posto per affrontare quello che costituisce “il più grande disastro naturale della storia recente del nostro Paese”, ha annunciato in un comunicato il primo ministro Pedro Sánchez dal Palazzo della Moncloa, sua residenza ufficiale.

Questa cifra porta a 7.500 il numero dei soldati mobilitati nelle zone colpite, si tratta del “più grande dispiegamento di forze armate mai effettuato in Spagna in tempo di pace”, ha insistito il capo del governo, che domenica si recherà nelle zone colpite insieme al re Filippo VI. A questi soldati si aggiungeranno 5.000 agenti di polizia e gendarmi, responsabili di sostenere i 5.000 colleghi già sul posto, secondo Sánchez. Rinforzi attesi con ansia in alcune località ancora alle prese con una situazione caotica. Tuttavia, nei giorni scorsi le autorità hanno avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare, mentre le carcasse di automobili accumulate nei tunnel e nei parcheggi sotterranei delle zone più colpite vengono ora esaminate metodicamente.

Venerdì una donna è stata ritrovata viva nella sua auto, bloccata per tre giorni in un passaggio sotterraneo alla periferia di Valencia, secondo un funzionario della protezione civile. Secondo il quotidiano El Pais, lei era accanto alla nuora morta quando i servizi di emergenza si sono presi cura di lei. Se le possibilità di trovare sopravvissuti sono ormai agli sgoccioli, la priorità di soldati e polizia resta, secondo l’esecutivo, la ricerca dei dispersi, con il ripristino di strade e infrastrutture per consentire la “consegna” degli aiuti e il ripristino dei “ servizi essenziali”.

Secondo le autorità sono già stati rimossi più di 2.000 auto e camion danneggiati. Anche l’elettricità è stata restituita al 94% dei residenti che ne erano privi, e le telecomunicazioni vengono gradualmente ripristinate.