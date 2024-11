Domenica In, Alan Friedman e la lite con Barbareschi a Ballando: “Come Hunger Games”

(Adnkronos) – “Non c’è stata nessuna vera lite lì”. Alan Friedman, oggi a Domenica In, risponde così alle domande sulla presunta lite con Luca Barbareschi nell’avventura a Ballando con le stelle. “Sono entrato in questa trasmissione molto felice. Dopo 3-4 puntate, Ballando con le stelle è diventato Hunger Games. Dietro le quinte, ti trovi con un coltello dietro la schiena…”, dice scherzando Friedman, eliminato dopo la sesta puntata del programma. Ma la lite con Barbareschi c’è stata o no? “Preferisco dire che rispetto l’educazione e non tollero la maleducazione”, dice il giornalista prima di aggiungere. “Non c’è stata nessuna vera lite lì, c’è un’industria di internet che ruota attorno a piccole notiziole che vengono sparse. E’ Roma, è il mondo dello spettacolo”.