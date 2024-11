Elezioni Usa, Trump choc: “Non mi dispiacerebbe se sparassero alla stampa”

(Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump ha dichiarato che non gli “importerebbe” se qualcuno sparasse nell’area in cui si era radunata la stampa per il suo comizio in Pennsylvania. Protetto dai vetri antiproiettile, parlando davanti alla folla radunata per ascoltarlo di un nuovo potenziale tentativo di assassinio contro di lui, il tycoon ha detto: “Per prendermi, qualcuno dovrebbe sparare attraverso le ‘fake news’, e questo non mi dà poi tanto fastidio”.

Trump ha rilasciato queste dichiarazioni, sottolineando come ora sia protetto da una barriera durante i suoi comizi, da quando un uomo armato gli ha sparato durante un evento a luglio, e sottolineando che invece non esiste alcuna barriera del genere attorno all’area riservata alla stampa.

“Se Kamala vince, Liz e Dick Cheney gestiranno la politica estera e invaderanno il Medio Oriente” ha detto il consigliere di Donald Trump, Stephen Miller, spiegando che “il principale consigliere militare di Kamala è Liz Cheney”.

L’osservazione arriva pochi giorni dopo che Trump ha criticato Liz Cheney, definendola un “falco di guerra radicale”, durante un evento con l’ex conduttore di Fox News Tucker Carlson: “Vediamo cosa ne pensa Cheney – aveva detto giovedì -. Mettiamola lì con un fucile e nove canne puntate contro di lei”. Trump aveva rilasciato queste dichiarazioni mentre si chiedeva come Cheney avrebbe gestito le guerre, sostenendo che avrebbe inviato truppe in zone di guerra se avesse avuto un ruolo nella Casa Bianca nelle decisioni militari di una potenziale amministrazione Harris.