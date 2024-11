Gp Brasile, Verstappen trionfa con Red Bull e Leclerc quinto con Ferrari

(Adnkronos) – Max Verstappen trionfa nel Gp del Brasile con la Red Bull a Interlagos oggi 3 novembre dopo un’incredibile rimonta dal 17esimo posto in griglia e ipoteca il suo quarto titolo iridato consecutivo. Al termine di una gara corsa sotto la pioggia e ricca di colpi di scena, l’olandese si impone davanti alle due Alpine dei francesi Esteban Ocon e Pierre Gasly centrando l’ottava vittoria stagionale e la 62esima della carriera.

Quarto posto per l’inglese della Mercedes George Russell che precede il monegasco della Ferrari Charles Leclerc e il connazionale della McLaren Lando Norris. Settimo posto per il giapponese della Racing Bulls Yuki Tsunoda, a seguire l’australiano della McLaren Oscar Piastri, il compagno di squadra, il neozelandese Liam Lawson e l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton. Ritiro per lo spagnolo Carlos Sainz con l’altra Ferrari.

Nella classifica mondiale Verstappen guida con 393 punti, 62 in più di Norris che insegue a 331 a soli 3 Gp dalla fine. Terzo posto per Leclerc con 307 punti. A Las Vegas il 24 novembre l’olandese avrà il primo match point iridato. Nella classifica dei costruttori guida la McLaren con 593 punti, davanti alla Ferrari con 551 e alla Red Bull con 544.

La classifica piloti



Verstappen 393 punti

Norris 331

Leclerc 307

Piastri 262

Sainz 244

Russell 192

Hamilton 190

Perez 151

Alonso 62

Hulkenberg 31

La classifica costruttori



McLaren 593 punti

Ferrari 557

Red Bull 544

Mercedes 382

Aston Martin 86

“E’ una vittoria incredibile, specialmente considerando la posizione di partenza in fondo alla griglia, le mie emozioni sono state sulle montagne russe. Ho avuto tanta sfortuna nelle qualifiche, sapendo poi che sarebbe stata una gara durissima ma siamo andati fortissimo”, dice Verstappen. “Con il nuovo asfalto c’è soltanto una traiettoria possibile per sorpassare in curva uno ho sempre avuto un ottimo bilanciamento e un grande controllo dei freni. Sapevo di poter trovare tante opportunità di sorpasso in quella curva”, aggiunge l’olandese della Red Bull.