Breakfast in America, lo speciale di Adnkronos e Centro studi americani sulle elezioni

(Adnkronos) – In occasione delle elezioni che vedranno contrapposti Kamala Harris e Donald Trump, Adnkronos, in collaborazione con il Centro Studi Americani, organizza un evento speciale per seguire in diretta gli esiti delle votazioni e analizzare le conseguenze internazionali di questa cruciale tornata elettorale. Appuntamento il 6 novembre 2024, dalle ore 5 di mattina, in diretta dal Palazzo dell’Informazione, per Breakfast in America, lo speciale elettorale che accompagnerà gli spettatori attraverso i risultati in tempo reale, con ospiti italiani e internazionali in studio e in collegamento da Washington, New York e Palm Beach in Florida. Sarà possibile seguire la diretta su Youtube, sui canali social dell’Adnkronos e su centinaia di testate italiane. Diverse emittenti tv trasmetteranno il format in diretta, insieme a circa 270 gli editori di diversa natura, tra siti web, tv del nostro circuito ed emittenti radiofoniche del circuito Area.

Il direttore dell’Adnkronos Davide Desario, con i vicedirettori Giorgio Rutelli e Fabio Insenga, grazie alle analisi degli esperti affronteranno gli effetti che il risultato delle elezioni americane potrebbe avere sul futuro politico, economico e strategico dell’Italia, dell’Europa e del mondo.

Gli approfondimenti toccheranno le principali questioni geopolitiche e strategiche in gioco: politica estera, Ucraina e Medio Oriente, il nuovo assetto in Asia e il rapporto con la Cina, oltre alle strategie di comunicazione e di soft power di Donald Trump e Kamala Harris.

Politica Estera: Come potrebbe cambiare l’approccio degli Stati Uniti verso alleati e rivali? Quali scenari aprirebbe una nuova presidenza Trump in termini di spesa militare, con un possibile ritorno dei dazi sui prodotti europei? E in caso di vittoria di Kamala Harris, come si configurerebbe il futuro dell’alleanza transatlantica? Manterrà l’approccio di Biden o concentrerà maggiormente l’impegno americano nella regione dell’Indo-Pacifico?

Ucraina e Medio Oriente: Il futuro dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente non dipenderà solo dalle capacità negoziali del prossimo presidente, ma anche dall’equilibrio di poteri al Congresso, dove già da mesi si è registrata una crescente resistenza alla spesa per sostenere le iniziative americane a favore di Zelensky e Netanyahu.

Il nuovo assetto in Asia e il rapporto con la Cina: Il panorama asiatico resta una priorità. Come evolverà il rapporto, sempre più teso, tra Stati Uniti e Cina? Il ruolo emergente dell’India, il Giappone che mira a un protagonismo anche militare e il consolidamento delle alleanze con Corea del Sud, Australia e Filippine sono tutti tasselli di una strategia di contenimento che potrebbe definire il nuovo secolo asiatico.

Strategie di Comunicazione e Soft Power: A livello di comunicazione, lo Speciale Elezioni USA esplorerà la trasformazione di Kamala Harris da vicepresidente in ombra a candidata credibile e le sfide di una campagna elettorale atipica. Dall’altro lato, il ruolo di Elon Musk come imprenditore e attivista MAGA riflette come il tech influenzi non solo la conquista dello spazio ma anche l’opinione pubblica globale.