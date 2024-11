Elezioni Moldova, Maia Sandu vince ballottaggio su sfidante filorusso

(Adnkronos) –

Maia Sandu si conferma presidente della Moldova, sconfiggendo l’ex procuratore generale filorusso Alexandr Stoianoglo del Partito socialista. Con lo scrutinio del 98 per cento dei voti, la presidente filoeuropea si è infatti aggiudicata il 54 per cento delle preferenze, come ha reso noto la commissione elettorale moldava. Stoianoglo ha invece ottenuto circa il 45 per cento dei voti. L’affluenza alle urne è stata più alta rispetto al primo turno del 20 ottobre, con oltre il 54 degli elettori che ha votato.

”Moldova, oggi avete vinto. Insieme, abbiamo dimostrato la forza della nostra unità, della democrazia e l’impegno per un futuro dignitoso”, ha scritto Sandu su X. “Grazie, cari moldavi, in patria e all’estero. Camminate con orgoglio: siete libertà, speranza e resilienza. Sono orgogliosa di servire tutti voi”, ha aggiunto.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è congratulata con Sandu: ”Congratulazioni, cara Maia Sandu, per la tua vittoria. Ci vuole una forza rara per superare le sfide che hai dovuto affrontare in queste elezioni. Sono felice di continuare a lavorare con te per un futuro europeo per la Moldova e il suo popolo”, ha scritto von der Leyen su ‘X’.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso le sue congratulazioni: ”L’Ucraina sostiene la scelta europea del popolo moldavo ed è pronta a lavorare insieme per rafforzare la nostra partnership”, ha scritto su ‘X’. ”I moldavi hanno fatto una scelta chiara: hanno scelto un percorso verso la crescita economica e la stabilità sociale. Solo una vera sicurezza e un’Europa pacifica e unita possono garantire a ogni persona e a ogni famiglia la sicurezza di affrontare il futuro con speranza e certezza”, ha aggiunto Zelensky.