Fulmine sul campo di calcio, morto un giocatore in Perù

(Adnkronos) – Un giocatore morto sul colpo e quattro feriti in Perù a causa di un fulmine caduto sul campo di calcio allo stadio Coto Coto di Chicha, dove le squadre Juventud Bellavista e Familia Chocca si sono affrontate come parte di un torneo regionale.

A quanto riferiscono i media locali, la partita era stata interrotta a causa di un temporale al 22° minuto quando un fulmine ha colpito il campo, folgorando il difensore trentaquattrenne Jose Hugo De la Cruz Meza, che è morto all’istante. Altri quattro giocatori sono rimasti feriti e poi trasportati in un ospedale vicino. Uno di loro, Juan Chocca Llacta, è in gravi condizioni a causa delle ustioni subite nell’incidente.

Le immagini dell’accaduto sono diventate virale in Perù attraverso i social network, causando shock e mettendo in discussione l’organizzazione di questi tornei locali, dove non ci sono garanzie di sicurezza contro i fenomeni naturali.