Israele notifica all’Onu la fine dei rapporti con l’Unrwa

(Adnkronos) –

Israele ha notificato ufficialmente al presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite la fine della cooperazione con l’Unrwa, l’Agenzia dell’Onu che si occupa dei rifugiati palestinesi. Lo rende noto su ‘X’ l’ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, Danny Danon.

”Nonostante le prove schiaccianti che abbiamo presentato all’Onu che comprovano l’infiltrazione di Hamas nell’Unrwa, l’Onu non ha fatto nulla per rettificare la situazione. Lo Stato di Israele continuerà a cooperare con le organizzazioni umanitarie, ma non con quelle che promuovono il terrorismo contro di noi”, ha scritto Danon.

Hamas ha definito ”positivo” il dialogo tra le fazioni palestinesi che si è svolto al Cairo. Lo ha dichiarato Osama Hamdan, alto funzionario di Hamas, alla televisione palestinese Al Aqsa, aggiungendo però di non voler trarre conclusioni affrettate.

Hamdan ha anche affermato che Hamas non ha ricevuto alcuna nuova proposta scritta riguardante un possibile cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

I colloqui tra le delegazioni di Hamas e Fatah al Cairo si sono conclusi con l’accordo di istituire un comitato amministrativo per Gaza. Lo ha dichiarato un alto funzionario di Hamas al quotidiano qatariota The New Arab. Il funzionario ha affermato che Hamas ha presentato una “visione dettagliata” della struttura e dei poteri del comitato, mentre la delegazione di Fatah ha richiesto ulteriori consultazioni con la sua leadership.

L’esercito israeliano ha affermato di aver ucciso un comandante di Hezbollah. Abu Ali Rida – ha scritto l’Idf su Telegram – comandava l’area di Baraachit, nel Libano meridionale ed era “responsabile della pianificazione e dell’esecuzione di attacchi con razzi e missili anticarro contro le truppe dell’esercito israeliano”.