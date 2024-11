Ucraina-Russia, Kiev: “Truppe Nordcorea coinvolte in uno scontro a fuoco”

(Adnkronos) – Le truppe nordcoreane inviate in Russia per contrastare l’avanzata ucraina nella regione di Kursk sono finite, per la prima volta, sotto il fuoco delle forze armate di Kiev. Lo afferma Andrii Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina, citato dal Kyiv Indpendent. Kovalenko non ha spiegato le circostanze dello scontro a fuoco, né se si siano registrate perdite tra i soldati inviati da Pyongyang.

la conferma della presenza delle truppe nordcoreane nella regione ucraina di Kursk era arrivata dal segretario generale della Nato Mark Rutte, il quale aveva sottolineato come il dispiegamento segni “una significativa escalation nel coinvolgimento della Corea del Nord” nel conflitto ed è “un segno della crescente disperazione” di Vladimir Putin.

L’accordo con la Corea del Nord “in alcun modo viola il diritto internazionale, perché fornisce, tra le altre cose, sostegno reciproco nel caso in una delle due parti debba reagire a un attacco militare”, ha ribadito dal canto suo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “L’intero testo” dell’accordo “è stato pubblicato”, ha affermato il capo della diplomazia di Mosca, rivendicando “la posizione assolutamente aperta e onesta, mentre dichiarazioni ingannevoli (dei Paesi occidentali) sull’invio di truppe sulla base di qualche pretesto non sono altro che un tentativo di giustificare quello che stanno già facendo”.

La Corea del Nord sarà al fianco della Russia fino alla “vittoria” delle forze di Mosca in Ucraina, aveva detto qualche giorno fa la ministra degli Esteri nordcoreana Choe Son Hui durante dei colloqui avuti a Mosca con Lavrov.