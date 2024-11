Vaccini, Siliquini (Siti): “Infezioni respiratorie rischio per anziani e fragili”

(Adnkronos) – “Le infezioni respiratorie rappresentano un rischio per determinati tipi di pazienti, che quindi vanno protetti, e poi certamente anche un costo per la società, tra numero di accessi in pronto soccorso e costi indiretti legati alla cura del singolo paziente. Quindi la sfida del Servizio sanitario nazionale è quella di riuscire a coprire la popolazione anziana e fragile contro le infezioni respiratorie”. Lo ha detto la presidente della Società italiana d’igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), Roberta Siliquini, intervenendo alla presentazione – oggi a Roma – della campagna di sensibilizzazione promossa da Pfizer ‘Salute respiratoria: Abituati a proteggerti dalle infezioni stagionali’.

Le vaccinazioni “fortunatamente sono diverse: a quelle contro influenza, Covid e pneumococco, da quest’anno se ne aggiunge un’altra, una nuova arma contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), ancora sottostimato nonostante sia molto diffuso all’interno della famiglia poiché colpisce dal neonato all’adulto-anziano”.