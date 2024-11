Al via edizione dei 110 anni di Eicma, 770 espositori e oltre 2.000 marchi

(Adnkronos) – Eicma, l’esposizione internazionale delle due ruote che apre oggi a Rho Fiera Milano, compie 110 anni. Un traguardo unico nel panorama degli eventi fieristici, che viene celebrato con il claim ‘Eicma, lasciamo il segno da 110 anni’ e numeri da record: rispetto alla prima edizione svoltasi al Kursaal Diana di Porta Venezia a Milano con meno di quaranta stand ed espositori da sei nazioni, quella di quest’anno, la numero 81, vanta oltre 770 espositori provenienti da 45 Paesi differenti e ben 2163 marchi rappresentati.

Gli oltre 330mila i metri quadri e i dieci padiglioni occupati quest’anno fanno infatti da palcoscenico alle centinaia di anteprime mondiali e alle novità del settore che già da questa mattina, nella prima giornata riservata alla stampa, l’industria di riferimento sta portando in scena: il presente e il futuro delle mobilità su due ruote. Grandi e importanti i ritorni tra le case produttrici, che rendono l’offerta espositiva di questa Edizione pressoché completa; consistente anche la quota di imprese che arrivano per la prima volta in Eicma, ben il 26%. Ricchissima la presenza di espositori esteri provenienti da tutti i continenti, mentre un terzo degli espositori complessivi batte invece bandiera italiana.

Alle 15 di oggi pomeriggio è previsto taglio del nastro alla presenza delle autorità, tra cui il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Ice Matteo Zoppas e Pietro Meda e Paolo Magri, rispettivamente presidente e ad di Eicma. Domani, mercoledì 6 novembre, il secondo giorno riservato alla stampa e ai professionisti del settore, mentre da giovedì 7 a domenica 10 l’apertura al grande pubblico.