Champions, Lille-Juventus 1-1: Vlahovic risponde a David

(Adnkronos) – La Juventus pareggia 1-1 contro il Lille nel match in programma oggi 5 novembre per la quinta giornata della Champions League. Entrambe le squadre salgono così a quota sette punti nella classifica. David sblocca il risultato al 27′ sfruttando un assist di Zhegrova, mentre Vlahovic dal dischetto al 60′ realizza la rete del pareggio per la squadra di Thiago Motta.

Avvio di gara molto divertente e pieno di capovolgimenti di fronte con alcune interessanti occasioni da gol e una rete annullata per parte. Al 9′ Castro impegna Singo sulla linea di fondo poi la palla arriva a Miranda che da posizione defilata calcia forte senza centrare lo specchio della porta. Al 14′ risponde il Monaco con Embolo che si libera con una magia in area di rigore incrocia sul palo lontano ma Skorupski devia sul palo con un grande intervento. Passano dieci minuti e, dopo una chance per Fabbian, al 19′ arriva l rete annullata al Monaco: Singo commette fallo su Skorupski, ostacolandolo e impedendogli di intervenire sul cross. Poi lo stesso portiere rossoblu si salva in altri due interventi su Golovin e Akliouchei. Al 41′ viene annullato un gol a Castro che aveva trovato una grande conclusione in diagonale.

La ripresa sempre ad alto ritmo, con il Bologna che prova a chiudere ogni spazio al Monaco ma non riesce a passare. Al 55′ Posch trova una bellissima palla per Fabbian che conclude sul primo palo ma respinge Majecki. Al 72′ Orsolini in acrobazia calcia alto sopra la traversa. All’86’ la doccia fredda con Kehrer che supera Skorupski. I rossoblù perdono 1-0 e si fermano a un solo punto in quattro gare, nella zona che comporterebbe l’eliminazione dalla competizione dopo il maxi-girone.