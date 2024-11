Diletta Leotta al Grande Fratello: concorrente per una sera. Tommaso senza parole

(Adnkronos) –

Diletta Leotta protagonista indiscussa della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 4 novembre. La conduttrice televisiva è entrata nella Casa per fare una sorpresa ai gieffini, in particolare a Tommaso Franchi che da sempre prova grande ammirazione nei suoi confronti.

Diletta Leotta si è finta la nuova concorrente del Grande Fratello ed è entrata nella Casa per fare una sorpresa a Tommaso. La conduttrice radiofonica ha indossato un auricolare per ascoltare i suggerimenti da parte di Alfonso e fingere, perfettamente, di essere la nuova inquilina.

Diletta ha fatto diverse domande al gieffino, su suggerimento di Alfonso Signorini per punzecchiarlo: “Tra la spagnola, Mariavittoria e me se dovessi scegliere chi sceglieresti?”, ha chiesto scherzando la conduttrice. “Diletta mi chiedi troppo hai la fede, sei sposata”, ha replicato Tommaso senza pensarci due volte. Una risposta che Diletta ha apprezzato molto: “È da sposare questo ragazzo”, ha detto.

Il concorrente ha accolto, emozionatissimo, Diletta Leotta nella Casa di Cinecittà incredulo che in realtà la conduttrice è entrata solo per presentare la sua nuova avventura, “La Talpa”, in onda su Canale 5 da oggi, martedì 5 novembre.

Diletta Leotta è stata, a quel punto, raggiunta dagli altri inquilini e Signorini ha confessato: “Non sarà una concorrente dovete farle un grandissimo in bocca al lupo per la sua nuova avventura”. Quindi la conduttrice ha lasciato la Casa accompagnata da Tommaso: “Alfonso non te lo perdono”, ha concluso il gieffino, deluso.