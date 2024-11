Djokovic si ritira da Finals Torino: “Non vedevo l’ora, colpa di un infortunio”

(Adnkronos) –

Novak Djokovic non parteciperà alle Atp Finals, in programma a Torino dal 10 al 17 novembre. Il tennista serbo, che l’anno scorso ha trionfato battendo Jannik Sinner in finale, ha annunciato il suo forfait con una storia condivisa sul suo profilo Instagram: “È un onore qualificarsi per le Atp Finals, non vedevo l’ora di essere lì, ma a causa di un perdurante infortunio non giocherò la prossima settimana. Chiedo scusa a tutti quelli che si erano organizzati per vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. Ci vediamo presto”.

Le voci su un suo forfait, dopo aver annunciato la rinuncia al torneo di Parigi-Bercy, si erano fatte sempre più insistenti e hanno trovato conferma oggi, con il serbo che ha quindi chiuso in anticipo la sua stagione.

Con il forfait di Djokovic si chiude, a meno di infortuni dell’ultimo minuto, l’elenco degli otto qualificati alle Finals di Torino. Il serbo sarà sostituito da Andrey Rublev, nono nel ranking Atp. Ecco l’elenco completo:

1. Jannik Sinner

2. Alexander Zverev

3. Carlos Alcaraz

4. Daniil Medvedev

5. Taylor Fritz

6. Casper Ruud

7. Alex De Minaur

8. Andrey Rublev