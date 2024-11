Elezioni Usa, il ‘rebus’ di Putin: meglio Trump o Harris?

(Adnkronos) –

Per chi tifa Vladimir Putin? Gli Stati Uniti votano per eleggere il nuovo presidente, si va alle urne per scegliere tra Donald Trump e Kamala Harris. Se Putin potesse entrare in un seggio americano, a chi darebbe il suo voto nell’election day? “Se il Cremlino dovesse esprimere un voto, non c’è dubbio che sceglierebbe il caos, la polarizzazione e la disillusione nei confronti della democrazia americana. Ad oggi, sembra avere buone possibilità di vincere”, scrive l’edizione europea di Politico in un’analisi in cui si evidenziano i motivi per i quali il presidente russo, Vladimir Putin, non avrebbe motivi di preferire Donald Trump a Kamala Harris o viceversa come nuovo inquilino della Casa Bianca.

Quando il tycoon vinse le elezioni nel 2016, a Mosca saltarono i tappi di champagne, ricorda Politico Europe, secondo cui, tuttavia, otto anni, due elezioni e un’invasione dell’Ucraina dopo, questo scenario difficilmente si ripeterà. E questo nonostante molti osservatori ritengano che la scelta del Cremlino ricada anche oggi sul candidato repubblicano.

“Putin è un uomo basso e vanitoso” e “al Cremlino piace il fatto che l’alto e ricco Trump sia in sua assoluta soggezione”, ha premesso Nina Khrushcheva, professoressa alla New School di New York e pronipote dell’ex leader sovietico Nikita Khrushchev.

Certamente l’elemento che in teoria dovrebbe spingere il governo russo verso Trump è la sua posizione sull’Ucraina. Il candidato repubblicano ha promesso di mettere fine alla guerra in un giorno, presumibilmente costringendo Kiev a fare concessioni territoriali e “Putin ha disperatamente bisogno di una vittoria – ha affermato il suo ex speechwriter Abbas Gallyamov – Un conflitto prolungato che non è in grado di vincere non aiuta la sua legittimità”.

Trump, tuttavia, ha un lato negativo. Come Mosca ha imparato a sue spese durante il suo primo mandato, scrive Politico, non sempre mantiene le sue promesse. In particolare, non ha mantenuto quella di riparare le relazioni con la Russia e di revocare le sanzioni occidentali per la sua invasione della Crimea e dell’Ucraina orientale. Tutto questo spinge Mosca a dubitare del fatto che l’ostilità di Washington di colpo sparisca se venisse eletto il tycoon.

“Le elezioni non cambieranno nulla per la Russia, perché i candidati riflettono pienamente il consenso bipartisan secondo cui il nostro Paese deve essere sconfitto”, ha affermato su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che ha definito “banalità” le parole di Trump sulla fine della guerra e i suoi buoni rapporti con la Russia.

“Non può fermare la guerra. Non in un giorno, non in tre giorni, non in tre mesi. E se ci provasse davvero, potrebbe essere il nuovo Jfk”, ha aggiunto Medvedev, mentre il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, ha evidenziato che “chiunque vinca le elezioni, non vediamo alcuna prospettiva che l’America cambi il suo corso russofobo”.

Le prospettive di una vittoria di Harris, invece, malgrado la sua ostilità aperta potrebbero non essere così negative per il Cremlino come si penserebbe. Lo scorso settembre la candidata dem ricevette un apparentemente sarcastico ‘endorsement’ da Putin. Il presidente Joe Biden era “il nostro preferito”, disse a Vladivostok e, dopo il ritiro del presidente, Putin precisò che la Russia avrebbe fatto ciò che Biden aveva chiesto ai suoi sostenitori di fare cioè “sostenere” Harris. “Ha una risata così espressiva e contagiosa, dimostra che sta facendo bene”, affermò suscitando risate nel suo pubblico.

Secondo Krushcheva, tuttavia, quelle parole potrebbero avere un fondo di verità. La promessa di Trump di una fine della guerra rapida in Ucraina, anche se assicurasse territorio a Mosca, potrebbe non essere l’esito preferito da Putin. “Ha fatto della guerra il fulcro della sua eredità, e quindi la combatterà finché ne avrà bisogno, vorrà e potrà”, ha rimarcato Krushcheva, secondo cui Harris potrebbe aiutare il presidente russo in questo prolungando uno status quo che Mosca ritiene stia giocando a suo favore.