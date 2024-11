Ordina pizza poi accoltella e rapina rider, fermato 21enne

(Adnkronos) – E’ stato fermato dai carabinieri della compagnia di Pomezia il giovane che domenica sera in via Dora Baltea a Torvajanica, sul litorale romano, ha teso un’imboscata a un rider polacco di 31 anni, aggredito a coltellate e derubato del borsello. Si tratta di un 21enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’aggressore ha ordinato una pizza tramite un’app e ha aspettato il rider direttamente in strada, in via Dora Baltea. Appena il rider è sceso dallo scooter lo ha colpito con più fendenti alle braccia e alle gambe e lo ha rapinato del borsello contenente effetti personali e alcune monete. Il polacco si è quindi accasciato a terra in una pozza di sangue. E’ stato poi un passante a chiamare i carabinieri e il 118. Portato all’ospedale Sant’Anna di Pomezia, il rider è stato medicato e dimesso con 30 giorni di prognosi. Il fermato è stato portato in carcere in attesa della convalida da parte del Tribunale di Velletri.