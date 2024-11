Teramo, 12enne cade dal quarto piano a Tortoreto: è in rianimazione

(Adnkronos) – E’ ricoverato in prognosi riservata un bambino di 12 anni volato dal quarto piano di una palazzina a Tortoreto (Teramo). Il ragazzino, in condizioni gravissime, è ricoverato in Rianimazione ed è stato intubato: ha riportato un politrauma nello schianto al suolo.

La Procura di Teramo, con il pm Greta Aolisi, ha aperto un fascicolo per chiarire la vicenda. I carabinieri di Alba Adriatica (Te), che stanno seguendo il caso, hanno ascoltato per ore la madre del ragazzino, la prima a soccorrere il figlio dopo l’impatto sul cemento.