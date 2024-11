Trump, Harris chiamerà per ammettere sconfitta

(Adnkronos) –

Donald Trump sta per ricevere la telefonata di Kamala Harris dopo le elezioni americane 2024. La vice presidente degli Stati Uniti chiamerà oggi il presidente eletto per ammettere la sua sconfitta e riconoscere la vittoria del candidato repubblicano. Lo ha reso noto l’emittente Nbc News citando due assistenti di Harris a condizione di anonimato.

Nel frattempo la candidata democratica sta lavorando al suo discorso che terrà più avanti nel corso della giornata dalla Howard University, ha aggiunto un suo assistente. Harris parlerà alle 16 ora di Washington, le 22 in Italia, e ”implorerà i suoi sostenitori perché accettino il risultato delle elezioni”, come riferiscono suoi assistenti alla Cnn, spiegando che Harris chiederà anche al Paese di lavorare insieme per trovare ”un terreno comune”.

Anche il presidente americano uscente Joe Biden ha in programma di chiamare Trump oggi e di parlare pubblicamente dell’esito delle elezioni presidenziali, come ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca citato dalla Nbc. Anche in questo caso sono ancora da definire gli orari della telefonata a Trump e del discorso pubblico di Biden.

Trump, intanto, ha ricevuto le congratulazioni dell’ex presidente George W. Bush. “Mi complimento con il presidente Trump per la sua elezione a 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America, così come con il vicepresidente eletto JD Vance e le loro famiglie”, ha detto Bush. L’ex presidente americano ha poi ringraziato Biden e Harris per il loro servizio e ha apprezzato l’affluenza alle urne come “un segno della salute della nostra repubblica e della forza delle nostre istituzioni democratiche”.

“Laura e io siamo grati ai funzionari elettorali, agli scrutatori e ai volontari che hanno supervisionato un’elezione libera e corretta. Ci uniamo ai nostri concittadini nel pregare per il successo dei nostri nuovi leader a tutti i livelli di governo”, ha affermato. Durante la campagna elettorale, Bush si era rifiutato di sostenere pubblicamente uno dei due candidati mentre la figlia Barbara aveva fatto campagna per Harris come volontaria.