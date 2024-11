A Roma incontro culturale Erasmus, celebrazione mobilità e integrazione europea

(Adnkronos) – Erasmus Student Network (ESN) Italia annuncia l’incontro culturale Erasmus, che riunirà oltre 1.500 studenti internazionali attualmente in Italia per un’esperienza unica di scambio e integrazione. Fondato nel 2008, l’evento rappresenta una tradizione consolidata per celebrare i valori di unità, diversità e cooperazione interculturale che caratterizzano il programma Erasmus.

L’incontro culturale Erasmus 2024, partito oggi a Roma, si svilupperà su quattro giorni, alternando momenti istituzionali a visite guidate dei luoghi più emblematici di Roma. Oggi c’è la conferenza di apertura che affronta il tema “Il futuro dell’internazionalizzazione dell’istruzione superiore in Italia”, esaminando le sfide demografiche, le relazioni con i Paesi del Mediterraneo e la competizione globale nell’istruzione. Alla conferenza partecipano esperti e rappresentanti istituzionali, che condivideranno le loro prospettive e le best practices per promuovere la cooperazione accademica.

Il secondo giorno è previsto il city tour e visite ai musei civici. Gli studenti avranno l’opportunità di esplorare il patrimonio culturale di Roma con visite guidate a importanti musei, come i Mercati di Traiano, il Museo dell’Ara Pacis, e i Musei Vaticani. Un’esperienza speciale sarà la visita serale ai Musei Capitolini, una rarità che permetterà ai partecipanti di scoprire il cuore storico della città sotto una nuova luce.

Sabato 9 novembre c’è la Flag Parade. Un momento simbolico e altamente partecipativo, la Flag Parade vedrà gli studenti internazionali sfilare per le strade di Roma con le bandiere dei loro Paesi. Questo evento celebra l’ideale europeo di ‘Unione nella diversità’ e testimonia l’impegno di ESN nel promuovere la pace e l’integrazione culturale. Si chiude domenica 10 novembre. Durante l’ultimo giorno, gli studenti avranno ulteriori occasioni per visitare siti storici, concludendo così un viaggio alla scoperta della cultura e dell’arte italiana.

Con più di 520 sezioni in oltre 40 Paesi e oltre 350.000 studenti internazionali, ESN è la più grande organizzazione studentesca dedicata a promuovere la mobilità giovanile e l’inclusione culturale in Europa. In Italia, ESN opera attraverso 53 associazioni locali e più di 2.200 membri attivi. Attraverso progetti di integrazione e iniziative di sensibilizzazione sociale, ESN facilita l’inclusione degli studenti internazionali nella comunità ospitante e promuove l’accessibilità e la partecipazione per tutti, abbattendo le barriere e creando opportunità per una mobilità più inclusiva e consapevole.

L’evento è sostenuto da una serie di patrocini e sponsor, che rafforzano il valore e la portata di un evento internazionale dedicato ai giovani. Con il sostegno dell’Unione Europea, ESN contribuisce all’arricchimento culturale e personale di migliaia di giovani, offrendo esperienze significative che favoriscono lo sviluppo di una cittadinanza europea consapevole. L’incontro culturale Erasmus 2025 ha ricevuto i seguenti patrocini: Parlamento Europeo, Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, Consiglio Regionale del Lazio, Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, Consiglio nazionale dei giovani e Agenzia italiana per la gioventù.