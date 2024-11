Medicina, gastroenterologo Galloro: “Endoscopia operativa centrale per tumori precoci”

(Adnkronos) – “L’endoscopia operativa ha un ruolo di primissimo piano, nella diagnosi precoce e nell’interventistica dei tumori precoci dell’apparato digerente. Si tratta della metodica più mininvasiva tra tutte quelle che abbiamo a disposizione, grazie anche al percorso iniziato negli anni ’80 dalla scuola giapponese e proseguito poi anche in Occidente. E’ anche la metodica che ha più frecce alla propria faretra nell’approccio e nella risoluzione delle patologie neoplastiche precoci”, cioè in quelle neoplasie “risolvibili, guaribili, con una resezione endoscopica”. Lo ha detto questa mattina a Padova Giuseppe Galloro, responsabile dell’Uos di Diagnostica e Terapia endoscopica delle patologie non neoplastiche del tubo digerente, vie biliari e pancreas, dirigente medico di I livello dell’Uoc centralizzata Endoscopia digestiva operatoria presso l’Aou Federico II di Napoli, intervenendo al Corso nazionale Sied, Società italiana endoscopia digestiva, dedicato alle emorragie digestive.

“Le emorragie digestive – spiega – sono, nell’ambito delle urgenze dell’apparato digerente, quelle sicuramente più importanti e anche quelle di fronte a cui si trova subito il giovane endoscopista in pronto soccorso. Dunque, è estremamente importante che” tale “argomento sia stato il focus centrale del corso nazionale Sied”.

L’endoscopia digestiva “è sempre stata una metodica ad alto contenuto tecnologico – sottolinea Galloro – Non parliamo soltanto dell’intelligenza artificiale, ma anche di tutte le tecnologie di gestione dell’imaging, cioè delle immagini endoscopiche. Oggi – conclude lo specialista – abbiamo a disposizione tecnologie che ci consentono di migliorare in termini di tempistica e di efficacia, quindi anche di costi per la sanità pubblica, la diagnosi in acuzie delle emorragie e, di conseguenza, anche di mirare più rapidamente ad un discorso terapeutico”.