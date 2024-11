Mike Tyson vs Jake Paul, si avvicina l’incontro: 25 milioni di spettatori su Netflix

(Adnkronos) – È tutto pronto per l’attesissimo incontro di boxe tra il 58enne Mike Tyson, ex campione del mondo dei psi massimi, e l’istrionico 27enne influencer e youtuber Jake Paul. Il match si terrà nella notte italiana tra il 15 e 16 novembre presso l’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Un incontro evento che vedrà il ritorno sul ring del più grande pugile di tutti i tempi. Sarà trasmesso in diretta su Netflix e sarà preceduto da una miniserie in tre episodi che documenta la preparazione dei due pugili. L’incontro avrà alcune regole particolari: ci saranno 8 round da due minuti ciascuno, e i pugili utilizzeranno guantoni da 14 once, più imbottiti rispetto a quelli standard. Questo dovrebbe garantire un match più dinamico e spettacolare.

La preparazione di Mike Tyson e Jake Paul per questo incontro è stata intensa e dettagliata, con entrambi i pugili che hanno seguito programmi di allenamento rigorosi. Mike Tyson, nonostante i suoi 58 anni, ha dimostrato di essere in una forma fisica straordinaria. Ha seguito un regime di allenamento che include sessioni di sparring, esercizi di forza e condizionamento, e una dieta rigorosa per mantenere il suo peso e la sua energia nei colpi. Tyson ha anche lavorato con il suo team di allenatori per affinare la tecnica e la strategia, concentrandosi su velocità e potenza.

Jake Paul, d’altra parte, ha continuato a migliorare le sue abilità pugilistiche sotto la guida di allenatori esperti. Il suo allenamento ha incluso sessioni di sparring con pugili professionisti, esercizi di resistenza e forza, e un’attenzione particolare alla tecnica e alla strategia di combattimento. Paul ha previsto che il combattimento porterà 25 milioni di spettatori a Netflix, il che lo renderebbe il match di boxe più visto di tutti i tempi. Inoltre ha anche rivelato che guadagnerà 40 milioni di dollari per l’incontro, mentre Iron Mike dovrebbe intascare da questo match in Texas circa 20 milioni di dollari.

Jake ‘El Gallo’ Paul e l’Uomo Più ‘cattivo del mondo’, Mike Tyson, appaiono in un teaser per il prossimo mega evento su Netflix, degno di un trailer cinematografico. “Non c’è mai stata una notte così grande”, dichiara il narratore del trailer, Samuel L. Jackson, con Netflix che si prepara a offrire il combattimento ai suoi abbonati globali, cercando al contempo di riempire l’arena da 80.000 posti di Arlington.

Da oggi, 7 novembre, sono visibili i primi due episodi della serie intitolata ‘Jake Paul vs. Mike Tyson: conto alla rovescia’, composta da tre episodi (il terzo sarà disponibile dal 12) e offrirà un viaggio dietro le quinte, mostrando le fatiche, le motivazioni e la vita personale dei due protagonisti.

Per chi desidera vivere il match da una prospettiva privilegiata, la Most Valuable Promotions di Paul ha collaborato con Elevate per offrire un esclusivo pacchetto Vip dal valore di 2 milioni di dollari. Il “MVP Owner’s Experience” include dieci posti, di cui due in prima fila a pochi metri dal ring, l’accesso agli spogliatoi, guantoni autografati, servizio di sicurezza personale, e un soggiorno in hotel di lusso per tutta la durata dell’evento. Questo pacchetto di lusso rappresenta la massima esperienza per chi vuole vivere l’incontro a stretto contatto con i protagonisti.