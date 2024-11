X Factor 2024, stasera puntata a tema dance: il terzo Live Show è tutto da ballare

(Adnkronos) – Prosegue il viaggio nella musica per i talenti di X Factor 2024. Stasera c’è il terzo appuntamento nell’X Factor Arena con i Live Show, dopo le prime eliminazioni. Si fa sempre più serrata gara tra i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi con le rispettive squadre, e come sempre in conduzione ci sarà Giorgia a dettare i tempi dello show.

Questa terza serata dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà tutta da ballare: la puntata sarà a tema dance, e per l’occasione i giudici con le loro assegnazioni trasformeranno il palco di #XF2024 in un vero e proprio dancefloor per due manche di cover di brani ritmati e ballabilissimi. Alla fine dei due ‘round’ tornerà, spietata come sempre, la gara e quindi arriveranno al ballottaggio i due artisti meno votati, i quali si sfideranno poi nel corso dello ‘scontro finale’ il cui esito spetterà ai giudici al tavolo.

Achille Lauro ha scelto di far esibire Lorenzo Salvetti in una cover di ‘Non succederà più’, evergreen della “coppia più bella del mondo” Claudia Mori e Adriano Celentano; mentre per Les Votives ha scelto ‘You Make Me Feel (Mighty Real)’ di Sylvester, vero inno immortale della discomusic; e a I PATAGARRI ha assegnato la leggendaria ‘Stayin’ Alive’ dei Bee Gees.

Nella squadra di Jake La Furia Francamente porterà una sua versione di ‘L’amour Toujours’, hit mondiale del ‘Capitano’ Gigi D’Agostino; EL MA sarà alle prese con un’icona come Madonna e la sua irresistibile ‘Hang Up’; i The Foolz canteranno ‘Hot Stuff’, uno dei capisaldi della musica dance portato al successo da Donna Summer.

Il giudice Manuel Agnelli ha scelto per Mimì una cover di ‘I will survive’ (nella versione dei Cake), straordinaria canzone di Gloria Gaynor che ha fatto ballare intere generazioni; per Danielle la trascinante ‘Salirò’ di Daniele Silvestri; infine, per i PUNKCAKE uno dei grandi successi di Rod Stewart ‘Do Ya Think I’m Sexy’.

Dopo aver perso i Dimensione Brama e Pablo Murphy, Paola Iezzi è rimasta con un’unica artista in squadra: LOWRAH si esibirà in ‘All That She Wants’ degli Ace Of Base, super hit degli anni ‘90.

All’X Factor Arena approderà lo spettacolo di Tananai, ospite del terzo Live: uno dei cantautori di maggior successo e più interessanti del panorama musicale attuale, presenterà – con una performance pensata appositamente per X Factor – il suo nuovo e secondo album in studio ‘Calmocobra’ che ha debuttato in prima posizione in classifica FIMI/gfk sia degli album sia dei vinili, cd e musicassette più venduti. Dopo due date a Milano completamente sold out, continua il suo tour nei palasport italiani per tutto il mese di novembre, fino al 3 dicembre.

Per entrare al meglio nel mood dance della serata, l’opening di puntata sarà super trascinante e sarà nelle mani e nel sound di SARAFINE, che tornerà sul palco che solo un anno fa la vedeva trionfare al termine dell’edizione 2023.

La diretta di stasera, giovedì 7 novembre, sarà visibile alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La puntata sarà sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, mentre il martedì successivo al primo on air andrà in chiaro in prima serata su TV8.

Come sempre la diretta sarà preceduta dall’Ante Factor guidato da Gianluca Gazzoli: pochi minuti prima della partenza dello show e a pochi metri dal palco dell’X Factor Arena, Gianluca racconterà tutte le emozioni dell’immediata vigilia dello spettacolo accogliendo accanto a sé concorrenti, giudici e ospiti.