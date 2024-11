Il principe William: “Il 2024 è stato l’anno più duro della mia vita”

(Adnkronos) – Se per Elisabetta II fu il 1992 l”annus horribilis”, per il principe William il vero “anno orribile è stato il 2024, il più duro di tutta la mia vita”. In Sudafrica per la presentazione del premio ‘Earthshot’ a Città del Capo, il principe di Galles ha definito l’anno in corso “brutale” a causa delle battaglie contro il cancro sia da sua moglie, la principessa Kate, che da suo padre, re Carlo. Elisabetta, invece, nel suo peggior anno, come dichiarò lei stessa nel discorso per i suoi 40 di regno, dovette vedersela con gli annunci ufficiali di separazione dalle rispettive mogli dei figli Carlo e Andrea e con il divorzio della secondogenita Anna, oltre con l’incendio della sua amata residenza nel Castello di Widsor.

Parlando con i giornalisti, William, ha aggiunto che “cercare di superare tutto il resto e tenere tutto sotto controllo è stato davvero difficile. Ma sono orgoglioso di mia moglie, sono orgoglioso di mio padre, per aver gestito le cose come hanno fatto. Ma, da un punto di vista familiare e personale, è stato brutale”.

Quanto alla responsabilità di essere l’erede al trono, il principe di Galles ha ammesso che “non mi piace avere anche questa responsabilità. Preferisco la libertà di poter costruire qualcosa come Earthshot. E’ questo è il futuro per me. È molto importante, con il mio ruolo e la mia piattaforma, che io faccia qualcosa di buono, che io aiuti la vita delle persone e che io faccia qualcosa che sia veramente significativo. In questo senso, l’Earthshot è il culmine, se vogliamo, di tutto ciò messo insieme”.