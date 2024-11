L’ombra del clan sulle forniture pubbliche, blitz dei carabinieri a Pagani

(Adnkronos) – Il clan condizionava l’attività amministrativa per ottenere forniture pubbliche in provincia di Salerno: blitz dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. I militari hanno eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare, emessa su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia salernitana, dal Gip del Tribunale di Salerno nei confronti di soggetti indagati per reati contro la Pubblica Amministrazione, aggravati delle finalità di agevolare un sodalizio mafioso. L’indagine ha riguardato il condizionamento da parte del clan camorristico Fezza-De Vivo dell’attività amministrativa del Comune di Pagani per l’ottenimento di forniture pubbliche.