Juventus-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Arriva il derby della Mole. Per la dodicesima giornata di Serie A si sfidano oggi, sabato 9 novembre, Juventus e Torino, in una partita che può dire tanto sulle reali ambizioni delle due squadre. I bianconeri vengono dalla buona prestazione contro il Lille in Champions League, ma deludente per il risultato (1-1). In campionato Motta si è rialzato vincendo a Udine, portandosi a -4 dal Napoli primo in classifica.

I granata invece, dopo un ottimo inizio di stagione, stanno vivendo un periodo negativo e la panchina di Vanoli inizia pericolosamente a scricchiolare. La sconfitta interna rimediata contro la Fiorentina nell’ultimo turno ha lasciato il Toro al decimo posto, con 14 punti in classifica.

Il match tra Juventus e Torino è in programma oggi, sabato 9 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Linetty, Vojvoda; Njie, Sanabria. All. Vanoli

Juventus-Torino sarà trasmessa in diretta sui canali SkySport, ma anche, come tutti i match di Serie A, su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e sulla piattaforma web di Dazn, disponibile anche su smart tv