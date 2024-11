Milano, al corteo pro Palestina le foto di Sinwar. Applausi ai “ragazzi di Amsterdam”

(Adnkronos) – A Milano il corteo a sostegno della Palestina, caratterizzato da canti e slogan contro Israele, definito “Stato terrorista”, e da incitamenti all’Intifada, come “un sasso qua, un sasso là, un sasso per la libertà”. Tra i manifestanti, alcuni espongono fotografie di Yahya Sinwar, la mente dietro gli attacchi del 7 ottobre.

Dal megafono del corteo pro-Pal a Milano arriva la giustificazione del pogrom contro i tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam. “Un applauso ai ragazzi di Amsterdam, che hanno dato una lezione” urlano. “Il vittimismo è una caratteristica del movimento sionista”. “In questi giorni abbiamo visto come i nostri fratelli ad Amsterdam, in Olanda, hanno agito contro il sionismo. Questa è la solidarietà. Anche noi in Italia non possiamo rimanere solo a fare le piazze di solidarietà, dobbiamo agire nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nelle manifestazioni, in ogni spazio. Bisogna agire ora, non domani”. Dal pubblico sono arrivati applausi e qualche fischio. Non è mancato neanche, sempre dal megafono, un attacco alla stampa: “Giornalisti vigliacchi”.