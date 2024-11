Atp Finals, Sinner batte De Minaur in 2 set

(Adnkronos) – Jannik Sinner batte Alex De Minaur all’esordio nelle Atp Finals 2024 di Torino. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 10 novembre sconfigge l’australiano per 6-3, 6-4 in 1h25′ nel match valido per la prima giornata del gruppo Ilie Nastase. Il 23enne altoatesino, che vince l’ottava sfida in altrettanti confronti diretti con l’australiano, torna in campo martedì 12 novembre per affrontare lo statunitense Taylor Fritz, vittorioso al debutto contro il russo Daniil Medvedev.

“Con Fritz sarà una partita molto difficile, oggi ha giocato molto bene, noi abbiamo iniziato bene, domani sarà una giornata riposo, ci penseremo dopodomani”, dice Sinner dopo l’esordio vincente.

“Non aver giocato a Roma” gli Internazionali a maggio “mi ha fatto male e quindi giocare qui a Torino è ancora più bello, non c’è posto più bello dove finire la stagione. Lo scorso anno sono andato vicino al titolo, vedremo quest’anno, intanto ho iniziato bene, poi vedremo come andrà il torneo”, aggiunge. “Era da un po’ che non giocavo un match ufficiale, ho saltato Parigi-Bercy e siamo arrivati una settimana prima per preparare il torneo al meglio”.

Sinner parte con il freno a mano tirato, cedendo il servizio nel terzo game (1-2). Il 23enne rimedia subito con il contro break (2-2) e mette la freccia strappando nuovamente la battuta al rivale (4-2). L’allungo è sufficiente per blindare la prima frazione (6-3) in 36 minuti.

L’equilibrio nel secondo set salta nel quinto game, quando Sinner mettere a segno il break dopo aver sprecato 3 chance. Il numero 1 del mondo inserisce il pilota automatico e vola verso il traguardo con una prestazione solida: De Minaur non ha a disposizione nemmeno una palla break per ricucire il gap e allungare la sfida, Sinner chiude 6-4.

Sinner parte tenendo a zero il servizio con due ace, l’australiano pareggia i conti piazzando un ace sul 30-30 e sfruttando un errore dell’avversario con il rovescio lungo linea.

Nel terzo gioco l’altoatesino subisce il break, sul 30-30 stecca un dritto e poi sbaglia un rovescio in avanzamento.

Nel quarto gioco il numero uno del mondo reagisce e strappa il servizio a 15, conquistando l’ultimo punto del game con uno splendido passante di rovescio.

Quinto gioco a zero in scioltezza e 3-2 Sinner.

Al sesto gioco l’azzurro allunga, fallisce una prima palla break sul 30-40 con un dritto in rete ma ai vantaggi guadagna una seconda chance, convertita con l’errore di De Minaur dopo uno scambio sempre in difesa.

Nel settimo gioco il pusterese conferma il vantaggio tenendo il servizio a zero e volando sul 5-2. Reazione dell’australiano che interrompe una di quattro giochi consecutivi persi tenendo il servizio a 15. Sinner va a servire per il primo set e non sbaglia, tiene il servizio a 30 e 6-3 in 37 minuti.

Il secondo set parte bene per il numero 8 del mondo che tiene il servizio. Da 30-30 trova un buon servizio esterno e un dritto vincente in uscita dal servizio. Sinner risponde e pareggia i conti tenendo la battuta senza concedere un 15. Nel terzo game De Minaur rimonta da 0-30, vince 4 punti di fila e si porta sul 2-1.

Nel 4° game l’altoatesino nuovamente ingiocabile alla battuta. Dal 15-0 mette a segno tre punti diretti con il servizio. I tempi sono maturi per un nuovo break che arriva al 5° game. Dopo un’interruzione di qualche minuto per un malore di uno spettatore, Sinner fallisce tre palle break da 0-40, ma ai vantaggi fa ancora la differenza nello scambio da fondo: altro break-point guadagnato sulla diagonale di rovescio e convertito con una risposta profonda.

Con qualche difficoltà il numero uno del mondo conferma il break di vantaggio e si porta sul 4-2. Recupera da 0-30, poi sbaglia un comodo schiaffo al volo sul 40-30 ma rimedia ai vantaggi grazie a un errore gratuito di De Minaur e a un ace.

Nel settimo game l’australiano resta in scia: apre il game con un errore di rovescio, ma poi tiene il servizio a 30 con due errori di rovescio dell’avversario. Sinner vola sul 5-3 tenendo il servizio senza problemi a 15. Vince il turno di battuta a 15 anche De Minaur e 4-5.

Nel decimo gioco l’azzurro va a servire per il match e chiude con autorità senza concedere un 15: game, set and match in un’ora e 25 minuti.