Bitcoin sfonda per prima volta quota 80mila dollari

(Adnkronos) – Il bitcoin ha sfondato per la prima volta quota 80mila dollari, attestandosi a 80.047, grazie alla crescita del 4% del suo valore rispetto a quanto era stato registrato ieri sulla piattaforma di trading cripto ‘Bitstamp’. Negli ultimi sette giorni la valuta digitale ha visto una crescita del 17%, spinta soprattutto dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni statunitensi.

A differenza di quanto aveva sostenuto nel corso del suo primo mandato nel 2017, quando si era espresso in maniera critica sul bitcoin, in occasione di quest’ultima campagna elettorale Trump non solo ha ‘corteggiato’ le cripto community, ma ha anche dichiarato durante la conferenza di Nashville dedicata alla valuta digitale che, nell’eventualità di vittoria, avrebbe mantenuto il mercato in gran parte non regolamentato, promettendo anche prezzi più bassi per l’energia elettrica utilizzata per l’estrazione delle criptovalute.